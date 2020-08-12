В Литве анонсировали новое выступление Тихановской

Вильнюс, 12 августа. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ближайшее время вновь выступит. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

По словам министра, ему удалось пообщаться с Тихановской.

«Она в хорошем настроении, в скором времени выступит», — написал Линкявичюс.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Тихановская, не согласная с результатами голосования, уехала в Литву. Позже появилось два ее видеообращения. В первом политик заявила, что решение об отъезде приняла самостоятельно, а во втором – просит граждан страны не выходить на митинги.