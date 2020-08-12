Представитель Легкоступовой рассказал о ее состоянии

Москва, 12 августа. Певица Валентина Легкоступова перенесла операцию и сейчас находится в состоянии средней тяжести, заявил представитель артистки.

По его словам, певице была сделана операция по удалению гематомы. О том, что стало ее причиной, ему ничего неизвестно. Представитель звезды подчеркнул, что с данным случаем разбираются полицейские.

Напомним, что недавно певицу, которая известна исполнением хита «Ягода-малина», обнаружила с пробитой головой в квартире ее дочь. На тот момент она была в сознании. Кроме того, на ее теле были синяки. Примечательно, что в квартире был и ее супруг Юрий Фирсов.

Муж исполнительницы считает, что в отношении семьи распускаются грязные слухи. По его словам, Легкоступова получила травму головы, упав в ванне. Через пару дней она почувствовала себя плохо и было принято решение отправить ее в больницу.

По неофициальным данным, когда дочь приехала в квартиру, то оба родителя были в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в результате серьезной травмы певица впала в кому. Произошедшее с ней шокировало ее друга, диктора Владимира Березина, пишет «Дни.ру».