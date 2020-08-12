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Киркоров подарил бойфренду Бузовой подарок за 16 млн рублей

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Киркоров подарил бойфренду Бузовой подарок за 16 млн рублей

Москва, 12 августа. Филипп Киркоров неожиданно удивил блогера Давида Манукяна, подарив ему роскошные часы Rolex, усыпанные бриллиантами.

Манукян снял видео, в котором рассказал, что ему передали от Киркорова подарок. На камеру блогер распаковал коробочку. В ней оказались часы Rolex Pearlmaster 39 Oyster, стоимость которых оценивается в 16 млн рублей. Судя по реакции Давы, подарок его по-настоящему шокировал.

«Когда @fkirkorov в шоке от клипа, я от подарка», — написал бойфренд Ольги Бузовой.

Киркоров подарил бойфренду Бузовой подарок за 16 млн рублей

Судя по всему, Киркоров решил вручить блогеру дорогой подарок в честь выхода их совместного клипа. Песня так и называется — «Ролекс». Менее чем за 30 минут ролик успел набрать 75 тысяч просмотров. В клипе Киркоров предстал в крайне необычном образе ― королю российской эстрады сделали косички и вставили грилзы. В клипе фигурируют не только десятки роскошных часов Rolex, но и небесная коллекция Louis Vuitton, а также дорогие авто.

Ранее стало известно, что Киркоров и Манукян потратили более пяти миллионов рублей на модные украшения для зубов. Так называемые «грилз» были изготовлены по индивидуальному заказу из золота и инкрустированы драгоценными камнями.

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