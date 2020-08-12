Федун передумал снимать «Спартак» с Чемпионата России

Москва, 12 августа. Основная команда «Спартак» продолжает участие в турнирах сезона 2020/21, заявил президент московского клуба Леонид Федун. Его обращение появилось сегодня на официальном сайте красно-белых.

Федун подчеркнул, что основная команда «Спартака» продолжает участие в турнирах сезона-2020/2021.

«Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» — за честный футбол!» — заключил он.

Напомним, снять «Спартак» с чемпионата России Федун пригрозил после матча 1-го тура с ФК «Сочи». Москвичи в начале первого тайма вели игру со счетом 2:0, но потом из-за двух спорных пенальти в свои ворота проиграли. Главным арбитром встречи был Василий Казарцев, а за VAR отвечал Алексей Еськов.