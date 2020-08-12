Гагарина после расставания с мужем улетела в отпуск с любовником

Москва, 12 августа. Известная российская певица Полина Гагарина, не так давно расставшаяся с мужем Дмитрием Исхаковым, отправилась на отдых в элитный турецкий отель вместе с новым любовником. Об этом сообщает Telegram-канал «Курятник News».

«Гагарина устроила себе настоящий райский отдых, улетев на турецкий курорт Бодрум. Компанию ей составил новый молодой человек. Мужчину зовут Владимир Чиняев, ему 48 лет, он является саунд-продюсером Полины», — пишут авторы канала.

По данным «Курятника», новоиспеченная пара остановилась в пятизвездочном отеле Vogue Hotel Supreme Bodrum. Именно этот отель стоит в геотегах на фотографиях Гагариной с моря, опубликованных в Instagram. Судя по одному из снимков в соцсети, певица взяла на отдых трехлетнюю дочь Мию.

Отель, в котором проводит отпуск Гагарина, расположен на берегу залива Торба. На территории есть открытые бассейны, спа-центр, два пляжа, футбольное поле, теннисный корт и два частных причала.

Как пишут авторы Telegram-канала, Гагарина и ее новый возлюбленный арендовали двухэтажную виллу, площадь которой составляет 190 квадратных метров. Неделя проживания в такой вилле стоит 1,75 миллиона евро (более 150 миллионов рублей).

Ранее Гагарина раскрыла подробности развода с Исхаковым, отметив при этом, что не хочет называть причину расставания с супругом. По слухам, отношения пары разладились из-за большой разницы в доходах.