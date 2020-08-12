Актриса Федункив попросила Бузову «никогда ничего не говорить»

Москва, 12 августа. Актриса из «Реальных пацанов» Марина Федункив и теледива Ольга Бузова устроили словесную перепалку. Спор во время презентации клипа Филиппа Киркорова и блогера Давида Манукяна «Ролекс» был заснят на видео.

Поводом для «разборок» стала нецензурная надпись на одежде Федункив. Слово со сцены прочитали Манукян и Киркоров, после чего реплику сделала Бузова.

«Собственно говоря, как все и назвать», — сказала теледива.

Актриса с эмоциями ответила Бузовой, попросив ее «никогда ничего не говорить». По мнению Федункив, внешность теледивы позволяет ей привлекать внимание без слов.

Сказанное «зацепило» ведущую. Она подчеркнула, что уже 16 лет ведет «передачи про любовь» и занимается музыкальным творчеством. Бузова подчеркнула, что вряд ли в такой работе можно обойтись без слов.

«Я не говорила про петь! Я говорю: ничего не говори просто», — сказала актриса.

Она добавила, что петь Бузовой можно, учитывая, как ее любят поклонники, сообщает Telegram-канал «Только никому».

Певец Филипп Киркоров решил пресечь накал страстей. Он попросил девушек не ссориться и попытался «сгладить» все философским вопросом о любви.

Стоит напомнить, что недавно Бузова поссорилась со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Она разозлилась из-за того, что блогер ее опередил и стал работать с Филиппом Киркоровым.