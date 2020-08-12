В Сербии разработку российской вакцины от COVID-19 назвали исторической

Белград, 12 августа. Разработка в России вакцины от коронавируса имеет историческое значение для всего человечества. Об этом заявил министр труда, занятости и по социальным вопросам Сербии Зоран Джорджевич.

Он подчеркнул важность новости для Белграда, поскольку Сербия одной из первых получит вакцину.

«Регистрация вакцины имеет историческое значение. Особенно меня радует то, что именно России удалось сделать это первой. Надеюсь, что наши специалисты вскоре получат доступ к этой вакцине, чтобы она могла пройти все проверки и тесты и после этого была доступна нашим гражданам», — сказал Джорджевич.

По его словам, за последние годы Россия совершила огромный прорыв в медицине.

«20–30 лет назад нельзя было представить, что Россия будет первой в мире в вопросе медицины, но сегодня Россия не только в медицине, но и в экономике идет плечо в плечо с самыми развитыми странами. Думаю, что в первую очередь Россия обязана этим президенту Владимиру Путину», — добавил сербский министр.

Во вторник, 11 августа, российские специалисты первыми в мире зарегистрировали вакцину от пневмонии COVID-19. Владимир Путин подчеркнул, что разработанное средство развивает устойчивый иммунитет к заболеванию и уже прошло необходимые проверки.