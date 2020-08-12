Диетолог назвала пять главных продуктов для защиты от коронавируса

Москва, 12 августа. Чтобы защититься от коронавируса, необходимо не только носить маски в общественных местах и соблюдать другие меры предосторожности, но и укреплять иммунитет. Исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева назвала пять главных продуктов, помогающих защите организма.

Первыми в список эксперта попали грибы.

«Помимо того, что они укрепляют иммунитет, грибы усиливают защитное действие антител в слюне, не допускающих инфекцию в организм», — цитирует Медведеву KP.RU.

Диетолог отметила, что грибы содержат селен, предотвращающий повреждение клеток, а также медь и минералы, которые способствуют выработке эритроцитов.

Также Медведева включила в список брокколи. Как оказалось, эта капуста может конкурировать с апельсинами по содержанию витамина С. Диетолог напомнила, что при тепловой обработке полезность брокколи снижается, поэтому перед употреблением лучше всего просто обдать капусту кипятком, передает «Царьград».

Кроме того, для защиты от коронавируса Медведева рекомендовала употреблять оливковое масло первого отжима (extra virgin). Этот продукт повышает число иммунных клеток и активизирует их. Также диетолог посоветовала пить гранатовый сок и есть голубику и чернику.

Ранее исследователи из французского Университета Монпелье нашли простой продукт с «убивающими» коронавирус свойствами. Ученые обратили внимание, что различные виды капусты пользуются популярностью в странах, где были зарегистрированы наиболее низкие показатели смертности от коронавируса, пишет «Вечерняя Москва».