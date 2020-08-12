Ожирение может спровоцировать появление рака груди

Москва, 12 августа. Избыточный вес повышает риск появления диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака, в том числе груди. Об этом свидетельствуют данные исследований ученых из Федерального университета Рио-де-Жанейро. Результаты их работы были опубликованы в журнале Endocrine-Related Cancer.

Ученым удалось установить, что ожирение приводит к выработке воспалительных молекул в жировой ткани. Именно они в последствии провоцируют развитие онкологических заболеваний. Жировая ткань людей, которые страдают от избыточного веса, выделяет большое количество внеклеточных везикул, которые насыщенны вредными и воспалительными молекулами.

Они попадают в кровь и могут изменить клетки рака груди, сделав их более агрессивными и инвазивными. Злокачественность опухоли напрямую может быть связана с проблемой ожирения. Исследователи полагают, что результаты их работы хорошо демонстрируют, как лишний вес может взывать изменения в функции жировой ткани и способствовать появлению онкологии. Исследование также объясняет, почему у полных женщин с большей вероятностью будет худший прогноз заболеваемости.

Ранее американские ученые выяснили, как раковые клетки молочной железы способствуют быстрому развитию опухоли. Исследователи установили, что при дефиците кислорода раковые клетки молочной железы посылают сигналы, вызывающие онкогенные изменения в окружающих эпителиальных тканях. Ученые культивировали клетки рака груди и имитировали дефицит кислорода, который наблюдается вокруг опухоли в организме.