Марков: Запад из зависти критикует российскую вакцину от COVID-19

Когда Россия показывает себя гораздо более развитой страной, нежели коллективный Запад, тот старается этого либо не замечать, либо возвести поклеп на наши достижения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Так эксперт прокомментировал критику помощницы президента США Келлиан Конуэй, с которой та выступила на телевидении в адрес российской вакцины от коронавируса. По ее мнению, разработка ученых РФ якобы сильно отстает от шести американских аналогов, которые, по словам Конуэй, находятся «на третьей стадии разработки».

«А в России, судя по всему, не дошли даже до этого», — добавила она.

Марков убежден, что это заявление было сделано исключительно из чувства зависти. Соединенным Штатам неприятна мысль о том, что не они выступают пионерами в разработке столь актуального на сегодняшний день медицинского препарата. Политолог уверен, что скоро к ним подключится и Евросоюз.

«Вы ведь помните, как американские СМИ раньше писали: мол, посмотрите, какая в России маленькая смертность, что-то не так, — заметил собеседник ФАН. — Все это почему? Потому что наши успехи подрывают их очень важный посыл: дело в том, что общая политика США в отношении РФ заключается в склонении нас к подчинению им. Но на каком основании? Аргумент «потому что мы хотим грабить Россию» некомплементарен, так что американцы пытаются выставить дело таким образом, будто они якобы «более развитые», а россияне являются чем-то вроде туземцев, которые должны безропотно принять власть «белых» людей».

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский назвал заявление Конуэй проявлением «конкуренции стран».

«Вопрос создания вакцины от коронавируса имеет как медицинское и экономическое, так и политическое значение, — убежден вирусолог. — Поэтому, как говорится, всяк кулик свое болото хвалит. Однако политики США наверняка не являются специалистами в медицинских вопросах, поэтому делать таких громких заявлений им явно не стоило».

Эксперт заметил, что ему «было бы неприятно», если бы какие-то чиновники в нашей стране, не имеющие отношения к созданию вакцины от COVID-19, начали говорить гадости про разработки американских медиков.

«Это неправильно, — считает собеседник ФАН. — Только опыт и статистика покажут, насколько эффективна та или иная вакцина. А политических заявлений делать на сей счет не надо. Тем более я уверен: если получится так, что наша страна оказалась впереди в деле создания препарата от коронавируса, в США точно захотят им воспользоваться».

Аграновский убежден: «пиар-атака» на разработку РФ имеет ту же природу, что и противодействие строительству «Северного потока — 2».