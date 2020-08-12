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Марков: Запад из зависти критикует российскую вакцину от COVID-19

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Марков: Запад из зависти критикует российскую вакцину от COVID-19

Когда Россия показывает себя гораздо более развитой страной, нежели коллективный Запад, тот старается этого либо не замечать, либо возвести поклеп на наши достижения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Так эксперт прокомментировал критику помощницы президента США Келлиан Конуэй, с которой та выступила на телевидении в адрес российской вакцины от коронавируса. По ее мнению, разработка ученых РФ якобы сильно отстает от шести американских аналогов, которые, по словам Конуэй, находятся «на третьей стадии разработки».

«А в России, судя по всему, не дошли даже до этого», — добавила она.

Марков убежден, что это заявление было сделано исключительно из чувства зависти. Соединенным Штатам неприятна мысль о том, что не они выступают пионерами в разработке столь актуального на сегодняшний день медицинского препарата. Политолог уверен, что скоро к ним подключится и Евросоюз.

«Вы ведь помните, как американские СМИ раньше писали: мол, посмотрите, какая в России маленькая смертность, что-то не так, — заметил собеседник ФАН. — Все это почему? Потому что наши успехи подрывают их очень важный посыл: дело в том, что общая политика США в отношении РФ заключается в склонении нас к подчинению им. Но на каком основании? Аргумент «потому что мы хотим грабить Россию» некомплементарен, так что американцы пытаются выставить дело таким образом, будто они якобы «более развитые», а россияне являются чем-то вроде туземцев, которые должны безропотно принять власть «белых» людей».

Политолог и вирусолог назвали предвзятым мнение США о вакцине РФ от COVID-19

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский назвал заявление Конуэй проявлением «конкуренции стран».

«Вопрос создания вакцины от коронавируса имеет как медицинское и экономическое, так и политическое значение, — убежден вирусолог. — Поэтому, как говорится, всяк кулик свое болото хвалит. Однако политики США наверняка не являются специалистами в медицинских вопросах, поэтому делать таких громких заявлений им явно не стоило».

Эксперт заметил, что ему «было бы неприятно», если бы какие-то чиновники в нашей стране, не имеющие отношения к созданию вакцины от COVID-19, начали говорить гадости про разработки американских медиков.

«Это неправильно, — считает собеседник ФАН. — Только опыт и статистика покажут, насколько эффективна та или иная вакцина. А политических заявлений делать на сей счет не надо. Тем более я уверен: если получится так, что наша страна оказалась впереди в деле создания препарата от коронавируса, в США точно захотят им воспользоваться».

Аграновский убежден: «пиар-атака» на разработку РФ имеет ту же природу, что и противодействие строительству «Северного потока — 2».

«Идет информационная война, — сказал вирусолог. — И мы становимся свидетелями ее нового акта».

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