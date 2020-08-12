Левин из «Интернов» откровенно рассказал о своей жизни в Великобритании

Лондон, 12 августа. Актер Дмитрий Шаракоис, получивший широкую известность благодаря своему персонажу Борису Аркадьевичу Левину в сериале «Интерны», признался, что вынужден питаться продуктами с истекающим сроком годности и пить воду из-под крана.

Жизненный путь привел когда-то подававшего большие надежды Шаракоиса в Великобританию, где он и живет последние два года. Карьеру актера на российском телевидении он променял на работу официантом и на стройке. Тем не менее звезда «Интернов» не оставляет надежд вернуться к первой профессии, но уже на Туманном Альбионе.

Как признался сам Шаракоис, перебраться в Великобританию его подтолкнули две причины: любовь к футболу и отсутствие работы в России. По словам актера, на родине ему перестали предлагать роли в новых проектах, деньги быстро закончились, а на работу не взяли даже в магазин Apple, куда он пытался устроиться рядовым продавцом. Недолго проработав таксистом, Дмитрий отважился на переезд.

Однако и Лондон не ждал актера с распростертыми объятиями. Жизнь в Англии мало чем отличается от московских будней. Работа на стройке и официантом вряд ли является пределом мечтаний бывшего артиста, который теперь к тому же вынужден питаться продуктами, обозначенными наклейкой Reduced (срок годности истекает в день покупки).

«И ничего страшного в этом нет. И фрукты, и мясо, и хлеб, и молочка с такой наклейкой живут еще дня три стабильно. Воду я пью из-под крана, она здесь питьевая — за два года на здоровье это никак не отразилось», — сказал актер.

В последнее время бывший «интерн» всерьез подумывает возобновить актерскую карьеру. Он уже успел зарегистрироваться в местных базах по соответствующему профилю, а также намерен приступить к поиску персонального агента.

На сегодняшний день самым высокооплачиваемым актером в мире является звезда Голливуда Дуэйн Джонсон. По данным Forbes, его доход за прошлый год превысил 87,5 млн долларов. Следом идут Райан Рейнольдс, Марк Уолберг, Бен Аффлек и Вин Дизель.