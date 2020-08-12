Хронология гибели «Курска» восстановлена спустя 20 лет после трагедии

Москва, 12 августа. Хронологию гибели атомной подлодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 12 августа 2000 года, восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин. 20 лет эксперт посвятил изучению всех обстоятельств катастрофы.

10 августа 2000 года подложка вышла в район учений в Баренцевом море. 11 августа в полдень «Курск» успешно выполнил стрельбу практической ракетой «Гранит», затем он ушел на глубину и направился выполнять торпедные стрельбы

В 06.00 12 августа АПЛ заняла назначенный район, куда должен был прийти отряд российских боевых кораблей, выполняющих роль «противника», среди них был тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

В 08.35 подлодка нанесла по эти кораблям условный удар полным боекомплектом ракет.

В 08.51 командир подлодки капитан 1-го ранга Геннадий Лячин доложил об этом командованию и о готовности к торпедным стрельбам.

«Это было последнее донесение с «Курска», — уточнил Курдин в беседе с «Лентой.ру».

Далее происходило следующее.

В 11.09 гидроакустики «Петра Великого» зафиксировали работу гидролокатора АПЛ, готовящейся к торпедной атаке. Но уже в 11:30 был зафиксирован звук, который мог быть подводным взрывом, после чего корпус ракетного крейсера ощутил мощный гидродинамический удар. Однако, по словам Курдина, командование не придало этому значения.

Эксперт подчеркнул, что удар был действительно мощный, его почувствовала и подлодка «Карелия», находящаяся в 80 километрах от «Курска», а также уловила норвежская сейсмическая станция ARCES, расположенная в 470 километрах от места катастрофы.

Помимо гидродинамического удара там же были зафиксированы два взрыва. Мощность одного составила 200 кг в тротиловом эквиваленте на глубине 40 метров, мощность второго была гораздо больше — 5 тонн тротила на глубине 100 метров.

В 14.12 корабли, которые выступали для «Курска» мишенями во время учений, вышли из района, где находилась АПЛ, и стали ждать, когда она поднимется на поверхность для доклада. Но этого не произошло. Тогда для поиска подлодки подняли вертолеты.

В 15:25 «Петр Великий» стал вызывать «Курск» по звукоподводной связи. Одновременно с этим в воду стали сбрасывать взрывпакеты (сигнал об экстренном всплытии).

Курдин подчеркнул, что все это время и даже к 17.00 (когда этого уже требовали правила ВМФ) «Курск» не считали аварийным.

Лишь в 17:20 была определена готовность к выходу в море в один час спасательного судна «Михаил Рудницкий», но по факту корабль вышел в море только через восемь часов.

Напомним, весь экипаж «Курска» и прикомандированный к ним представитель завода «Дагдизель» погибли. Жертвами стали 118 человек. Родственники подводников настаивают, что 23 человека могли выжить в 9-м герметичном отсеке (в нем они могли оставаться в живых до двух суток), но их не смогли спасти.

По данным Генпрокуратуры РФ, причиной гибели подлодки стал стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива.