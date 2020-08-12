Каменских посоветовала, как без вреда есть сладкое и выпечку

Москва, 12 августа. Украинская поп-звезда Настя Каменских провела отпуск на средиземноморском побережье Турции. На южных курортах певица похудела, о чем поспешила похвастаться своим подписчикам.

Знаменитость проводила отдых в одном из элитных отелей Кемера. В окружении роскошных интерьеров Каменских показала свою эффектную фигуру, облачившись в многочисленные купальники.

Поклонники исполнительницы были приятно удивлены преображением своего кумира, хотя нашлись и те, кто скучает по ее пышной внешности. Однако сама Каменских весьма довольна своими формами и чувствует себя весьма комфортно.

При этом девушка иногда все же позволяет себе достаточно вредную пищу. На своей странице в Instagram она опубликовала шуточный ролик, в котором наслаждается запахом свежей выпечки, но вынужденно отказывается и с грустным видом жует клубнику.

«Знакомо? Мне — очень! Но, на самом деле, я тоже живой человек и иногда позволяю себе какую-то не пышную вкусность, если сильно хочется. И после этого у меня всегда какая-то активность — много хожу, бегаю или танцую. Так съеденные калории пойдут в энергию, а не «прилипнут» к телу», — посоветовала Каменских.

Ранее диетолог Алексей Ковальков объяснил, что справиться с ожирением при помощи одного лишь специального питания невозможно. Вместо изнуряющего рациона специалист рекомендовал обратиться к медикам, передает «Царьград».