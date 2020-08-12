Актриса Гусева напугала фанатов измученным видом

Москва, 12 августа. Известная российская актриса Екатерина Гусева напугала поклонников новым снимком, опубликованным в Instagram. Беспокойство подписчиков артистки вызвал ее измученный вид.

Судя по всему, фото было сделано на съемках нового фильма режиссера Сергея Гинзбурга. На первый взгляд кажется, что Гусеву сфотографировали без укладки и макияжа. На самом деле измученный вид актрисе придал грим, сделанный специально для съемок. Однако не все подписчики 44-летней артистки это поняли.

«Чего-то очень уставшая», — отметила elena.elena75.

«В глазах то ли разочарование, то ли грусть, то ли усталость», — написала borisenko4863.

«Потому что пашет, вот и устала», — прокомментировала ga.lia205.

«Именно на этом фото вы очень похожи на Безрукова», — написала lala_starikova.

Впрочем, многие подписчики Гусевой отметили, что новый образ ее совсем не портит.

«Вот она русская красота! Никакой косметики не надо», — восхитилась _madam_shop_86.

«Катя, оставайтесь такой же естественной красавицей и яркой талантливой актрисой», — написала elena1976elena2203.

«Вообще другая, очень непривычно, но все же безумно красивая», — прокомментировала prohoryata.

Ранее стало известно, почему Гусева избегала съемок с Сергеем Безруковым после сериала «Бригада». Как оказалось, артистка не хотела, чтобы кто-то подумал, что у нее роман с актером.