Домашние питомцы приносят радость, но иногда ее может омрачать аллергическая реакция. Она возникает неожиданно и чаще всего тогда, когда питомец уже живет в доме и любим всеми членами семьи. Чем опасна аллергия на кошек у детей и взрослых? Как проявляется? Проходит ли? И как избавиться от неприятной реакции, чтобы и кошку сохранить, и самому не пострадать? На вопросы отвечает аллерголог-иммунолог Пироговского центра (КДЦ «Измайловский»), кандидат медицинских наук Анна Капустина.

Почему возникает аллергия на кошек

Аллергическая реакция — это ответ иммунной системы человека на внешний раздражитель. В случае с аллергией на питомца таким раздражителем становится не сама кошка, а выделяемые ею белки. Они содержатся в слюне, моче, секретах желез, перхоти, частичках кожи. И везде, где находится питомец, он оставляет свой «биологический след».

Чужеродный белок появляется на коврах, мягкой мебели, на полу, в постели. Но больше всего его, безусловно, на шерсти кошки. Стоит погладить или обнять питомца, и аллергены переносятся на кожу, слизистые оболочки.

Иммунная система воспринимает частички чужеродного белка как патоген и начинает борьбу с ним. У детей и аллергиков иммунитет несовершенен, поэтому реакция может быть чрезмерной, слишком выраженной. Развиваются характерные симптомы, которые могут сохраняться очень долго. Пока организм контактирует с раздражителем, аллергическая реакция исчезнуть не может.

«Не существует пород кошек, безопасных для аллергика, — уточняет Анна Капустина. — Аллергию могут вызывать все теплокровные животные, не только пушистые кошки, но даже «голые» сфинксы».

Как проявляется аллергия на кошек

Симптомы схожи с аллергической реакцией на любой другой раздражитель. Могут наблюдаться зуд в носу, чихание и кашель, ощущение отечности в носоглотке. Реагирует на аллерген слизистая оболочка глаз, развиваются отечность век и покраснение, глаза могут чесаться, слезиться. При кожной реакции возникают зудящие высыпания, крапивница.

У детей аллергическая реакция часто протекает тяжелее, чем у взрослых. А длительное течение оказывает негативное воздействие на работу дыхательной системы и может обернуться серьезными осложнениями. Со временем кашель становится приступообразным, с характерным свистом, а приступы заканчиваются спазмом дыхательных путей и невозможностью глубоко вдохнуть. Оставлять без внимания аллергию у ребенка нельзя, так как она может спровоцировать развитие бронхиальной астмы.

Психосоматика аллергии на кошек не отличается от таковой на другие аллергены. Сходные реакции могут вызывать бытовая пыль, пыльца растений, которую питомец приносит с улицы на шерсти. Аллергены могут содержаться в кошачьем корме, средстве по уходу за шерстью и даже наполнителе туалета. Поэтому выявить истинную причину реакции крайне сложно.

Что делать при возникновении аллергии на кошку

Если вы только планируете заводить питомца, целесообразно обследовать всех членов семьи на склонность к аллергической реакции. Тест на аллергию на кошек стоит сдать и детям, и взрослым, даже тем, кто не склонен к аллергии и никогда не страдал от подобных реакций. По словам аллерголога-иммунолога Анны Капустиной, необходимо обратиться к специалисту, который и подберет оптимальный для ребенка и взрослого метод обследования.

Если же питомец уже оказался в доме и стал причиной появления аллергической реакции у кого-то из членов семьи, важно вовремя обратиться к врачу, чтобы не допустить развития осложнений. Важно понимать, что аллергия на кошек не проходит, это специфичная реакция организма, справиться с которой можно, только ограничив контакт с аллергеном и пройдя курс медикаментозной терапии.

Лечение аллергии на кошек включает прием антигистаминных препаратов:

Цетрин,

Зодак,

Эреус,

Супрастин.

При обильном течении из носа, заложенности назначают спреи с противовоспалительным действием, содержащие кортикостероиды, — Авамис, Назонекс. При высыпаниях на коже врач может порекомендовать мази с противовоспалительным, противоотечным действием, а при нарушениях работы дыхательной системы — ингаляции, снимающие спазм дыхательных путей и облегчающие дыхание.

Важно! Тактику лечения должен подбирать врач. Использовать противоаллергенные препараты самостоятельно и тем более для лечения ребенка недопустимо. Кроме того, важно понимать, что терапия будет эффективной только в том случае, если исключен контакт с аллергеном. Когда раздражитель остается в непосредственной близости от аллергика, симптомы аллергии будут лишь усугубляться.

Как избавиться от аллергии на кошек

«Существует аллергенспецифическая иммунотерапия, — комментирует аллерголог-иммунолог Анна Капустина. — Она представляет собой введение в организм аллергена в постепенно нарастающих дозах. Терапия помогает уменьшить симптомы аллергии или полностью избавиться от нее. Но в России препараты для проведения АСИТ с аллергенами кошки пока не зарегистрированы».

Поэтому врачи-аллергологи советуют отдать питомца в добрые руки. К сожалению, другим способом избавиться от аллергической реакции не получится. Если же это невозможно, постарайтесь максимально ограничить контакт аллергика с питомцем и выполняйте эти правила.

Не берите животное на руки. Не гладьте, не пускайте в спальню и тем более на постель.

Не гладьте, не пускайте в спальню и тем более на постель. Используйте увлажнитель воздуха. Аллергены могут долго сохраняться в воздухе во взвешенном состоянии. Увлажнение воздуха заставляет микрочастицы набухать и увеличиваться в объеме, из-за чего они опускаются на пол или мебель.

Аллергены могут долго сохраняться в воздухе во взвешенном состоянии. Увлажнение воздуха заставляет микрочастицы набухать и увеличиваться в объеме, из-за чего они опускаются на пол или мебель. Делайте влажную уборку. Как можно чаще, минимум три раза в неделю. Важно протирать влажной тряпкой не только пол, но также мебель, подоконники, листья цветов, то есть все поверхности, на которых могут задерживаться аллергенные частички.

Как можно чаще, минимум три раза в неделю. Важно протирать влажной тряпкой не только пол, но также мебель, подоконники, листья цветов, то есть все поверхности, на которых могут задерживаться аллергенные частички. Пересмотрите обстановку квартиры. Избавьтесь от ковров, где надолго задерживаются аллергены и удалить их из ворса крайне сложно. Замените мебель с текстильной обивкой на кресла и диваны с чехлами из кожи или кожзама, которые можно регулярно мыть. Уберите шторы, торшеры с тканевыми абажурами. Пространство должно быть таким, чтобы любую поверхность можно было легко протереть влажной тканью.

Мыть кошку нужно ежедневно, достаточно просто водой из душа без шампуня. Вода смывает аллергенные частички с шерсти и делает питомца безопасней для аллергика. Но даже эту процедуру при склонности к аллергии выполнять опасно, поэтому поручите уход за животным тому члену семьи, кто не страдает аллергической реакцией.