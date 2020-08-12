Фанаты не узнают Нюшу из-за использования фотошопа

Москва, 12 августа. Певица Нюша продолжает публиковать в Instagram свои фотографии в купальнике, находясь на отдыхе. Однако вместо постов про отдых и море она пишет по поводу проблем экологии. Пользователи особо не обращают на это внимание. Их привлекает сам вид певицы.

Девушка поделилась радостной новостью о том, что вырубать леса в районе озера Байкал не будут.

«Сегодня стало понятно, что благодаря президенту, никому не будет позволено вырубать леса уникального озера Байкал», — написала певица.

Пользователям, судя по комментариям, большого дела до проблем экологии нет. Одна из них была больше сосредоточена на цвете волос девушки.

«Ню, ты перекрасила цвет волос или мне кажется», — написала поклонница.

По мнению одного из фанатов, девушка стала напоминать ему Лену Катину. Возможно, он имел ввиду бывшую солистку группы «Тату».

«Похоже на разжиревшую Лену Катину», — оценил фото комментатор.

Некоторые считали, что девушка пользуется фотошопом. Они сетовали, что из-за обработки не узнают звезду. По мнению одного фаната, фотография является неудачной.

«Капец, то ли фотограф не тот, то ли ступни подросли. Неудачный кадр», — дал оценку пользователь.

Тема экологии не сочетается с постами и самой певицей, написала поклонница. Она рекомендовала прекратить писать про экологию.

«Хватит уже про экологию. Никому это неинтересно. Мы подписаны на тебя, потому что ценим твое творчество, про него писала бы лучше», — обратилась девушка к Нюше.

Стоит напомнить, что ранее певица также опубликовала пост про экологию, снабдив его фотографией, на которой она демонстрировала свои ягодицы и бедра. Поклонники тогда застыдили певицу.