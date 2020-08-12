Исхудавшая Гагарина напугала фанатов фото в бикини

Москва, 12 августа. Певица Полина Гагарина продолжает стремительно терять вес. Новое фото звезды в бикини напугало фанатов.
Гагарина поделилась снимком с отдыха в Турции. На фото знаменитость предстала в ярком купальнике и тюрбане.
«Какого морюшко», — написала певица.
Поклонников Гагариной удивила не грамотность певицы, а ее исхудавшее тело и «костлявое» фото. Подписчики ужаснулись выпирающими костями певицы и посоветовали ей поскорее набрать вес.
«Боже! Скелет», — удивился lin47671.
«Это уж слишком, Полин! Кости выпирают. Мне кажется, нужно набрать килограммов пять», — согласилась 7420aleksandra.
«Не могу не согласится с комментами… Слишком худая», — добавил lovely_kreedcoca.
«Боже, какая же худая, может начать кушать?» — посоветовала ermakkaty12.
«Анорексия», — уверен victor_all5.
Однако некоторые пользователи не были так критичны к фигуре певицы. Подписчики посчитали, что даже с таким весом Гагарина остается красивой.
«Какая точеная фигурка», — восхитилась fit_superllina.
«До чего же хороша», — отметила irinakrem.
Певице удалось избавиться от лишних 30 килограммов, и она регулярно радует подписчиков в Instagram своей подтянутой фигурой и стройными формами. Тем не менее некоторые из фолловеров регулярно выражают озабоченность здоровьем Гагариной, считая ее худобу болезненной.
Ранее Гагарина показала фото в платье небесного цвета и без бюстгальтера. Фанаты отметили, что певица сильно похудела. Один из подписчиков констатировал, что у девушки нет груди. Пользователей подчеркнул, что такая худоба певицы сравнима с последствием какой-нибудь болезни. Он рекомендовал ей набрать вес, отметив, что сейчас она выглядит плохо.