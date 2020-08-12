Исхудавшая Гагарина напугала фанатов фото в бикини

Москва, 12 августа. Певица Полина Гагарина продолжает стремительно терять вес. Новое фото звезды в бикини напугало фанатов.

Гагарина поделилась снимком с отдыха в Турции. На фото знаменитость предстала в ярком купальнике и тюрбане.

«Какого морюшко», — написала певица.

Поклонников Гагариной удивила не грамотность певицы, а ее исхудавшее тело и «костлявое» фото. Подписчики ужаснулись выпирающими костями певицы и посоветовали ей поскорее набрать вес.

«Боже! Скелет», — удивился lin47671.

«Это уж слишком, Полин! Кости выпирают. Мне кажется, нужно набрать килограммов пять», — согласилась 7420aleksandra.

«Не могу не согласится с комментами… Слишком худая», — добавил lovely_kreedcoca.

«Боже, какая же худая, может начать кушать?» — посоветовала ermakkaty12.

«Анорексия», — уверен victor_all5.

Однако некоторые пользователи не были так критичны к фигуре певицы. Подписчики посчитали, что даже с таким весом Гагарина остается красивой.

«Какая точеная фигурка», — восхитилась fit_superllina.

«До чего же хороша», — отметила irinakrem.

Певице удалось избавиться от лишних 30 килограммов, и она регулярно радует подписчиков в Instagram своей подтянутой фигурой и стройными формами. Тем не менее некоторые из фолловеров регулярно выражают озабоченность здоровьем Гагариной, считая ее худобу болезненной.

Ранее Гагарина показала фото в платье небесного цвета и без бюстгальтера. Фанаты отметили, что певица сильно похудела. Один из подписчиков констатировал, что у девушки нет груди. Пользователей подчеркнул, что такая худоба певицы сравнима с последствием какой-нибудь болезни. Он рекомендовал ей набрать вес, отметив, что сейчас она выглядит плохо.