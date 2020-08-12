Сосед Ванги рассказал, как прорицательница спасла его дочь

София, 12 августа. Сосед Ванги, житель болгарского города Рупит Велизар Стойчев в канун годовщины смерти ясновидящей рассказал, как она помогала его больной дочери.

По словам Стойчева, он был лично знаком с Вангой и еще в студенческие годы регулярно помогал ей по хозяйству. Вместе со знакомым они каждые два дня поливали цветы во дворе ее дома. Спустя годы она помогла его дочери, болевшей пиелонефритом.

Стойчев рассказал, что когда поведал Ванге о недуге дочки, она попросила принести тыквенные семечки. После положила на них руку и сказала сварить из них отвар и дать ребенку, чтобы снять боль. Процедуру нужно было повторить через некоторое время. На втором визите ясновидящая спросила, как здоровье его дочери, а услышав ответ, велела отправиться в Медицинскую Академию к конкретному врачу, чтобы тот прооперировал ребенка. Без операции, как пояснила Ванга, ничего не получится.

«Я просто поблагодарил ее, поцеловал руку и ушел», — рассказал Стойчев в беседе с Nation News.

Мужчина добавил, что Ванга ни разу не предсказывала его будущее. Только один раз, когда еще в юности у него из дома пропал футбольный мяч юноши, она сказала, кто его забрал.