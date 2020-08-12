В Австралии громкий секс соседей вынудил мужчину пойти на преступление

Москва, 12 августа. Австралийская полиция задержала мужчину, который нарушил режим самоизоляции из-за того, что его соседи громко занимались сексом. Об этом сообщает LADbible.

Инцидент произошел в австралийском Мельбурне. Патрульные заметили сидящего в авто мужчину, подошли к нему и выяснили, что его дом находится в пяти километрах от места стоянки. Свое поведение правонарушитель объяснил тем, что его сосед слишком громко занимался сексом. Мужчина решил пойти на преступление и уехать из дома, потому что поведение пары показалось ему вторжением в его личное пространство.

Напомним, что в Австралии жители города могут покидать дома один раз в день на два часа и только для занятий спортом. Такие меры были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Горожанам также разрешают выходить в магазин за продуктами. Подчеркивается, что при этом человек не должен уходить от дома дальше, чем на пять. Покидать дома с восьми вечера по пяти утра строго запрещено.

Правоохранители выписали мужчине штраф и посоветовали в следующий раз держаться поближе к своему жилищу.

Согласно данным издания, за минувшие выходные горожане вынудили полицию выписать 270 штрафов за нарушение режима самоизоляции. Австралийцы оправдывались тем, что поехали помочь друзьям или захотели перекусить в ресторане в 27 километрах от дома.