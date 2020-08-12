Россиянки раскрыли свое мнение о «пузатых» мужчинах

Москва, 12 августа. Женщины из России рассказали о своем отношении к мужчинам с «пузом», которых можно увидеть на пляжах. Мнение россиянок в своем блоге опубликовал тренер Андрей Шмонов.

Блогер пояснил, что в преддверии летнего сезона многие мужчины хотят убрать живот и обращаются к нему. Однако привести свое тело в порядок хотят далеко не все, а зачастую спортивное телосложение на пляже можно заметить лишь у единиц.

«Каждый третий на пляже обладатель как минимум пузика, как максимум «пузища», — констатирует Шмонов.

Специалист провел опрос среди нескольких жительниц Крыма, которые поделились своим мнением о «пузатых» мужчинах. Многие крымчанки твердо ответили, что такие представители сильного пола не привлекают их внимания.

«Не понимаю, как можно в молодом возрасте так сильно себя запустить? <...> Наверное, это идет от женщины, которая находится рядом. Видимо, они любят, когда мягенько, можно как на матрасе с водой поплавать, но для меня такой вариант неприемлем», — пошутила одна из опрошенных.

По словам других девушек, мужчины с «пузом» выглядят «как будто на девятом месяце беременности» и не вызывают желания познакомиться.

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