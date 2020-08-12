Морпехи ТОФ впервые десантировались с воздуха на Командорских островах

Петропавловск-камчатский, 12 августа. Высадка парашютного десанта была успешна проведена на Командорских островах, расположенных к востоку от Камчатки. Маневр впервые осуществили морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ).

В ходе учений был отработан сценарий переброски сил для усиления обороны военного объекта, расположенного на одном из островов. Цель – предотвращение атаки разведывательно-диверсионных групп условного противника.

Благодаря маневрам военнослужащие закрепили навыки выполнения прыжков с оружием в полной боевой выкладке. Кроме того, морские пехотинцы отработали организацию обороны в условиях жесткого ограничения о времени.

Для выброски десанта использовался самолет Ан-26. Военнослужащие были оснащены передовыми парашютными системами «Арбалет». В маневрах участвовали более 50 военнослужащих, а также члены команд судов обеспечения и самолетов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.