Юлианна Караулова под фото в купальнике поспорила с фанатом о своей груди

Москва, 12 августа. Российская певица Юлианна Караулова порадовала поклонников новыми снимками в ярко-оранжевом купальнике. Знаменитость похвасталась фигурой на своей странице в Instagram.

В новом посте Караулова опубликовала сразу четыре снимка, на которых продемонстрировала себя с разных сторон. Певица отметила, что некоторым фотографии могут показаться однотипными, однако она не смогла выбрать лучшую.

«Почему бы не сфоткаться в купальнике, если за время пандемии мне все-таки удалось привести себя в форму, о которой я давно мечтала», — написала в посте исполнительница.

Однако под горячими снимками певицы появился неожиданный комментарий.

«Как я понял, что у вас маленькая грудь», — написал один из пользователей соцсети.

«Как вы поняли?» — спросила в ответ Караулова, сопроводив текст шокированным смайликом.

«По вашей красивой фотографии», — ответил певице подписчик.

Впрочем, у Карауловой тут же нашлись защитники, которые указали автору комментария о груди на бестактность подобных замечаний.

«О таких вещах стоит молчать», — написал один из поклонников певицы.

«Красавица! Просто персик!» — сделал комплимент подписчик певицы.

«Красотка! Просто огонь! Шикарная!» — восхитилась поклонница Карауловой.

Ранее Юлианна Караулова продемонстрировала подписчикам красоты Крыма. Певица посетила полуостров во время гастролей.