Врачи рассказали новые подробности о состоянии Ефремова

Москва, 12 августа. Состояние здоровья Михаила Ефремова стабильное, инсульт у актера не подтвердился. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в Боткинской больнице Москвы.

«Состояние стабильное, инсульта не диагностировали», — сообщил источник со ссылкой на врачей.

Ефремов остается в больнице, но не исключено, что в скором времени его отправят домой. Предположительно, актер сможет присутствовать на заседании суда 18 августа.

Накануне Ефремова доставили в реанимацию прямо из зала суда. Его адвокат Эльман Пашаев заявил, что состояние актера крайне тяжелое, и в этом виноваты СМИ. По словам Пашаева, у Ефремова диагностировали или предынфарктное, или предынсультное состояние. Суд перенес заседание по делу актера на 18 августа в связи с его самочувствием.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.

Многие эксперты убеждены, что Ефремов должен отправиться в тюрьму, в частности, блогер Вадим Манукян в интервью ФАН объяснил, почему артист не отделается условным сроком. Режиссер Евгений Понасенков заявил, что, по его мнению, актер фактически убил человека.