В Монголии зафиксирован новый летальный случай от бубонной чумы

Улан-Батор, 12 августа. Новый летальный случай от бубонной чумы произошел в Монголии. Об этом сообщает минздрав страны.

По данным ведомства, 42-летний мужчина скончался ночью 11 августа. Смертельный случай был зафиксирован в провинции Ховд на западе Монголии.

Сообщается, что перед кончиной мужчина купил две тушки сурков.

Ранее бубонная чума была выявлена у скотоводов в городе Баян-Нур, расположенном во Внутренней Монголии Китая. Кроме того, заболевание обнаружили у двух человек в регионе, пограничном с Республикой Алтай.

В июле монгольские власти сообщали о смерти 15-летнего подростка из-за бубонной чумы. За три дня до кончины юноша ел с друзьями мясо сурка.