Фигура Лободы в бикини вызвала восторг поклонников

Анкара, 12 августа. Певица и ведущая Светлана Лобода отправилась отдыхать в Турцию. Девушка решила порадовать поклонников Instagram «горячим» снимком в купальнике, продемонстрировав свою фигуру.

На курорт она прилетела 10 августа и заявила, что вечером у нее запланировано выступление перед поклонниками. После мероприятия она решила немного отдохнуть на море.

На кадре она стоит в черно-белом бикини и придерживает руками трусы.

«Мы сами создаем удачу, но иногда удача создает нас. Классный был концерт вчера! Просто повезло», — прокомментировала Лобода.

Несмотря на то, что девушке уже 37 лет, ее фигура в бикини вызвала восторг и очарование у фолловеров.

«Светик, ты такая четкая, я тебя обожаю», — прокомментировал фото пользователь Instagram.

Один из поклонников поинтересовался, даст ли ему певица свой номер телефона.

Примечательно, что у Лободы есть очень преданные поклонники, живущие во Владивостоке. Они до сих пор ждут ее выступления и не забирают обратно деньги.

«Когда приедете с концертом во Владивосток? С весны вас ждем. Деньги за билеты не забираем. Уж очень хочется на ваше шоу», — написала поклонница.

Напомним, что в начале августа певица опубликовала обнаженное фото. Однако вместо поголовного восторга, многие фолловеры стали иронизировать по поводу снимка.