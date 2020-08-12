Поточное производство истребителя Су-57 развернут до конца года

Комсомольск-на-Амуре, 12 августа. Исполнение гособоронзаказа по производству истребителя Су-35С идет с опережением, а до конца года на Дальнем Востоке развернут поточное производство самолета нового поколения Су-57, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом сообщил генеральный директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю.А. Гагарина Илья Тарасенко в ходе проверки с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Глава военного ведомства в среду, 12 августа проверяет выполнение гособоронзаказа на Амурском судостроительном заводе и Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ) имени Ю.А. Гагарина.

На авиационном заводе он проинспектировал готовность механообрабатывающей части завода к выполнению масштабного гособоронзаказа. В том числе, осмотрел один из самых современных в России цехов обработки алюминиевых сплавов.

Министру показали агрегатно-сборочное производство, где работает поточная линия по строительству Су-35С. Агрегаты самолета передают в специализированные цехи по сборке составных частей фюзеляжа, а он в дальнейшем передается в цех окончательной сборки, где проводится стыковка крыльев, килей, шасси, наполнение самолета электро- и радиооборудованием, установка двигателей. После самолет отправляют на летно-испытательную станцию, где проверяют отработку всех систем, а также проводят летные испытания.

Сейчас в агрегатно-сборочных цехах готовят к запуску проект поточной линии для сборки истребителей пятого поколения Су-57 — по действующему контракту предприятие должно построить 76 самолетов Су-57 до 2028 года.

Илья Тарасенко также добавил, что в соответствии с гособоронзаказом в этом году завод уже передал для ВКС РФ четыре машины Су-35С для пилотажной группы «Русские витязи». До конца года в Минобороны поступят еще шесть Су-35С.