Ученые из США назвали причину развития рака молочной железы

Москва, 12 августа. Ученые из Института Вистара в США выяснили, как раковые клетки молочной железы способствуют быстрому развитию опухоли. Статья опубликована в журнале Developmental Cell.

Исследователи установили, что при дефиците кислорода раковые клетки молочной железы посылают сигналы, вызывающие онкогенные изменения в окружающих эпителиальных тканях. Ученые культивировали клетки рака груди и имитировали дефицит кислорода, который наблюдается вокруг опухоли в организме.

Биологи пришли к выводу, что сигнальные соединения содержатся в маленьких внеклеточных пузырьках, которые перемещают их в другие клетки. У получивших сигнальные соединения клеток изменяется активность митохондрий, что приводит к морфогенезу эпителиальных тканей рядом с опухолью.

Более того, клетки, получившие сигналы, меняют экспрессию генов, связанных с подвижностью, организацией цитоскелета и межклеточными контактами. Злокачественные клетки влияли на архитектуру молочной железы, а здоровые клетки подвергались морфологическим изменениям, начинали усиленно делиться и отличались жизнеспособностью. Затем раковые клетки приобретали подвижность и мигрировали из первичного очага, чтобы затем сформировать метастазы.

Доктор Александр Мясников придерживается мнения, что риск возникновения онкозаболеваний можно просчитать математически. По его словам, в большинстве эпизодов онкология просчитывается математически. Более того, сегодня медики в 92% случаев понимают, в чем именно кроется причина заболевания.