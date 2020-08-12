Мурашко ответил на зарубежную критику российской вакцины от COVID-19

Москва, 12 августа. Причиной зарубежной критики российской вакцины от коронавируса является страх конкуренции. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр подчеркнул, что критика препарата со стороны зарубежных коллег «абсолютно безосновательна». Также Мурашко напомнил, что во многих странах применяли форсированные режимы для исследований.

«Но российская вакцина — это решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные», — подчеркнул глава Минздрава РФ.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, напоминает Deita.ru. Глава государства подчеркнул, что клинические испытания подтвердили эффективность препарата.

Как рассказал кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в разговоре с «Царьградом», эксперты дали Путину гарантии безопасности вакцины. Также эксперт объяснил, почему препарат испытала на себе одна из дочерей президента.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит переговоры с Россией, чтобы получить больше данных о вакцине против коронавируса, пишет «Взгляд». В ВОЗ отметили, что смогут рекомендовать российский препарат после подробного анализа.