Заседание по делу Ефремова перенесено на 18 августа

Москва, 12 августа. Суд перенес заседание по делу актера Михаила Ефремова на 18 августа в связи с его самочувствием.

Утром 12 августа адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный все еще находится на больничной койке.

«Попасть к нему нельзя в связи с пандемией. Сегодня в 7–8 часов должен был быть консилиум. Врачи примут решение. Посмотрим, что скажут. (Участие в судебных заседаниях. — Прим. ФАН) под вопросом, — пояснил защитник в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Во вторник, 11 августа, Ефремов плохо себя почувствовал в зале суда. Медики госпитализировали актера в реанимацию, врачи обнаружили у артиста острое расстройство мозгового кровообращения по геморрагическому типу.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с фургоном. В результате полученных травм водитель грузовика скончался.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело, по нему артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Ряд экспертов уже высказали мнение, что Ефремов должен понести реальное наказание.