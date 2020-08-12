Минздрав РФ назвал сроки выпуска первых партий вакцины от коронавируса

Москва, 12 августа. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, когда будет выпущена первая партия вакцины от коронавируса.

«Первые партии вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель», — сообщил Мурашко.

Мурашко подчеркнул, что производство вакцины от коронавируса ориентировано в первую очередь на внутренний рынок. Министр добавил, что первые партии вакцины будут направлены медикам. Вакцинация от коронавируса будет добровольной.

Во вторник Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину против коронавируса, которая была создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре. По его словам, информация о регистрации вакцины от коронавируса уже направлена во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Ранее международная Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), участниками которой являются международные фармацевтические концерны, направила письмо главе Минздрава РФ с призывом отсрочить регистрацию вакцины от коронавируса. Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев считает, что заявление АОКИ имеет финансовую подоплеку, пишет телеканал «360». По словам 92-летнего вирусолога, ему сделали вакцину, и он чувствует себя нормально.