Бальбек назвал фантазией план Киева создать «комиссию правды» для Крыма

Москва, 12 августа. Планы украинских властей создать «комиссию правды» при возвращении Крыма прокомментировал депутат Госдумы от этого субъекта РФ Руслан Бальбек. По его мнению, такие намерения являются извращенной фантазией.

Парламентарий констатировал, что украинские чиновники фантазируют на тему возврата Крыма с дальнейшим намерением его поделить. Мнение местного населения, а хочет ли оно, чтобы полуостров вернулся в состав Украины, Киев абсолютно не учитывает.

Руслан Бальбек считает, что вопрос возвращения Крыма на Украине рассматривается только с точки зрения коммерческих интересов. Вынашивание и озвучивание планов в отношении полуострова скрывает обычную распродажу объектов недвижимости.

«Это просто схема по продаже крымских объектов и земель, которые якобы когда-то освободят от России — некий посыл бизнесменам, мол, налетай, подешевело, продадим все, что угодно. А после возвращения Крыма получите свои участки и объекты», — прокомментировал парламентарий.

Стоит напомнить, что на Украине придумывают различные способы, направленные не сколько на возврат полуострова, сколько на провокации в отношении этой территории, а соответственно, и ее жителей. Активистка Наталья Лютикова предлагала украинцам отказаться пить по утрам кофе, чтобы собрать деньги и устроить провокацию в Крыму, сообщал «Царьград».

Отметим, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам проведенного референдума. За воссоединение проголосовали более 95% местных жителей.