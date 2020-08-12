ФСБ задержала в Ивановской области производителей синтетических наркотиков

Москва, 12 августа. Сотрудники ФСБ провели в Ивановской области спецоперацию по задержанию членов группировки, которая занималась производством синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В трех складских помещениях и тайных схронах оперативники обнаружили готовый мефедрон массой не менее 34,8 килограмма, более 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, лабораторные приспособления, а также 7,2 тонны прекурсоров и реактивов. Кроме того, были изъяты десять единиц огнестрельного оружия, три приспособления для бесшумной стрельбы и 1200 патронов различного калибра.

По данным ФСБ, в месяц злоумышленники могли производить до 200 килограммов «синтетики». Сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным способом с использованием возможностей Интернета.

«В противоправной деятельности использовался труд иностранных граждан, насильственно удерживаемых под угрозой физической расправы», — рассказали в пресс-службе.

По факту преступления возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Производство наркотических средств в особо крупном размере). Помимо этого, следователи ФСБ рассматривают вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 210 (Организация преступного сообщества и участие в нем) и ч. 2 ст. 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

На время следствия члены преступной группы заключены под стражу.