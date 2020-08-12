В Минске снова заработали соцсети и мобильный Интернет

Минск, 12 августа. Работа мобильного Интернета возобновилась в Минске после трехдневного перерыва. Кроме того, в белорусской столице наблюдается общее улучшение качества интернет-связи.

Около 06.30 12 августа на мобильные телефоны пользователей в Минске стали приходить сообщения, которые не были доставлены ранее, передает корреспондент ТАСС. Примерно в это же время возобновилась работа соцсетей и мессенджеров, например, Facebook, WhatsApp и Telegram. Кроме того, стали открываться новостные ресурсы, снова появилась возможность пользоваться мобильными приложениями.

При этом все еще нет доступа к негосударственным изданиям, которые рассказывали о протестных акциях. Также наблюдаются перебои в работе сайтов некоторых правозащитных организаций.

Интернет в Минске пропал в день выборов президента Белоруссии 9 августа, напоминает «Взгляд». Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что причиной перебоев со связью стали зарубежные кибератаки.

Согласно предварительным подсчетам, Лукашенко победил на выборах с результатом 80,08%, пишет «Вечерняя Москва». Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов.

После завершения голосования в Белоруссии начались массовые беспорядки. Ранее в центре Минска произошли столкновения белорусского ОМОНа с протестующими.