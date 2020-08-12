Более 650 тысяч россиян оформили инвалидность в упрощенном порядке

Москва, 12 августа. Более 652 тысяч граждан России воспользовались упрощенным порядком установления инвалидности. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

«Всего с начала действия временного порядка инвалидность в упрощенном порядке установлена у свыше 652 тыс. человек. Порядок действует до 1 октября и полностью исключает личное участие гражданина», — рассказали в пресс-службе Минтруда РФ.

В ведомстве отметили, что также были продлены на полгода все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, в том числе и обеспечение техническими средствами. Кроме того, временным порядком продлевается ранее установленная группа инвалидности на шесть месяцев. Разрешается установить инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций, но без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.

Информация об установлении инвалидности по системе электронного межведомственного взаимодействия передается в Пенсионный фонд России. Затем данное ведомство отправляет актуализированные данные в Федеральный реестр инвалидов — на основании этой информации Пенсионный фонд назначает и выплачивает пенсию.

Помимо этого, результаты экспертизы и индивидуальной программы реабилитации гражданина с инвалидностью заносятся в базы данных Фонда социального страхования и региональных органов исполнительной власти для предоставления россиянам социальных услуг.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о заочном освидетельствовании на инвалидность до 1 октября этого года. Ввести особый порядок признания инвалидности, позволяющий автоматически продлевать инвалидность и устанавливать ее без личного присутствия гражданина, из-за ситуации с коронавирусом предложил Минтруд РФ.