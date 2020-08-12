В Сети показали легкий способ отмыть контейнер для еды от жира

Вашингтон, 12 августа. Очистка контейнера, в котором хранилась жирная еда, теперь не является трудной задачей. Пользовательница с ником adikemple в TikTok опубликовала видеоинструкцию, как это сделать легко.

По словам автора ролика, действенный способ подсказала ее мачеха. Пользовательница подчеркнула, что сама не верила, пока не попробовала.

Для очистки в контейнер наливаются средство для мытья посуды и теплая вода. Затем нужно положить кусочки бумажного полотенца. Далее контейнер надо накрыть крышкой и потрясти — достаточно одной минуты. После этого нужно слить содержимое — контейнер будет чистым.

Отметим, что видео посмотрели 3,7 млн человек, некоторые последовали примеру и отчитались о результате. Методика работает, вынесли вердикт пользователи, оставив более 3,8 тысячи комментариев.

Напомним, что ранее специалисты Роскачества провели анализ средств для мытья посуды. Моющие средства оценивались по 18 критериям. По мнению сотрудников, качество средств для мытья посуды стало хуже по сравнению с прошлогодними исследованиями. Это касается и моющего средства, которое ранее занимало лидирующую позицию.