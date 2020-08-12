Пугачева в прозрачном мерцающем платье спела с Биланом

Москва, 12 августа. Певица Алла Пугачева сильно преобразилась за время карантина. Звезда сменила стиль одежды и сбросила лишние килограммы.

Пугачева все чаще стала появляться на публике в дерзких нарядах. Поклонники певицы показали видео, на котором Пугачева поет с Димой Биланом. Для выступления резко омолодившаяся 71-летняя артистка выбрала для выхода на публику мерцающее прозрачное платье с телесной подкладкой.

В последнее время Пугачева старается выбирать более откровенные и дерзкие образы. Певица отказалась от своих балахонов и отдала предпочтение узким брюкам и коротким юбкам.

Поклонники певицы оценили изменения в ее образе. Фанаты отметили, что Пугачевой очень идет новый стиль.

«Шикарный образ, Аллочка», ― написала anna_pinskaya14.

«Какое красивое платье у Аллы Борисовны», — согласилась marina_kiriy_anicimova.

«Алла прям кокетка!!! Супер!» — восхитился apartamentekb.

Ранее Пугачева показала фото в ярком наряде с сыном Гарри. Поклонники были в восторге от очередного семейного кадра, а хейтеры пришли в бешенство, увидев цветущую певицу. Исхудавшая Пугачева в красном пальто и черных ботильонах стоит рядом с сынишкой, крепко держа его руки.

Поклонники не могли оторвать глаз от артистки, которая светится от счастья. Злопыхатели в свою очередь оставили несколько колких замечаний 72-летней артистке.