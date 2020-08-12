Россиян предупредили об опасности интернет-шопинга

Москва, 12 августа. Во время интернет-шопинга россияне рискуют столкнуться с мошенниками, которые используют различные схемы обмана. О том, как не стать жертвой злоумышленников, совершая покупки через Сеть, рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

Эксперт отметил, что во время пандемии количество преступлений, связанных с покупками онлайн, увеличилось в десятки раз.

«Мошенники заметили, как сильно выросла популярность онлайн-площадок за время пандемии», — пояснил Мясоедов в беседе с агентством «Прайм».

Чтобы избежать списания денег с карты злоумышленниками, эксперт советует тщательно проверять данные онлайн-магазина. Например, можно сверить фактический и юридический адреса, а также позвонить по номеру телефона, указанному на сайте, пишет «ФедералПресс».

Также можно проверить ИНН и ОГРН организации на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) — реестр поможет узнать, существует ли такая фирма. Этот способ также помогает установить, какими товарами имеет право торговать данная компания. Кроме того, можно сверить адрес, указанный на сайте, с адресом из базы ФНС.

В качестве способа оплаты Мясоедов посоветовал выбирать наложенный платеж при получении посылки на почте.

«Оплата посылки по факту доставки товара курьером также является гарантией того, что магазин не исчезнет сразу после того, как вы оплатили товар со своей карты», — подчеркнул эксперт.

Ранее глава отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой.