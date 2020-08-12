Ефремов повторил судьбу своего героя из комедии «День выборов — 2»

Совпадения судеб героев кинофильмов с реальной жизнью не перестают удивлять: вот и Михаил Ефремов практически точь-в-точь повторил участь запойного мелкого жулика — «отца Иннокентия», — которого он сыграл пять лет назад в комедии-фарсе «День выборов — 2». На весьма символичные «подсказки» провидения обратил внимание корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомню, «День выборов — 2» режиссера Александра Баршака — продолжение комедии-фарса о шутовской избирательной кампании в одной из областей Поволжья «День выборов» Олега Фомина, снятой еще в 2007 году. В кинокартине в первых же кадрах и появляется «мелкий жулик» Ефремов, который крадет рясу, головной убор и кадило священника, называясь потом его именем — Иннокентием. Перепить «батюшку» не в состоянии даже казаки!

Вот и вторая лента начинается с Ефремова (хотя роль у него скорее эпизодическая), участвующего в собрании анонимных алкоголиков в обшарпанной каменной беседке какого-то санатория. И артисту бы в жизни так…

Пока идут титры, один признается, что не пьет уже 2 месяца и 6 дней и хочет бросить пить окончательно, потому что очень любит свою работу. Другой, желая сохранить семью, не пьет две недели. Черед доходит до Ефремова, он представляется: зовут, мол, Михаил Олегович (в фильме большинство актеров играют под своими настоящими именами), и неожиданно заявляет: «Не пью два дня, и мне очень хочется выпить!» После этих слов алкоголик раздражается.

«Анонимные алкоголики — сидят тут в ладоши хлопают. Ты определись, вот ты: ты Игорь Иванович или ты анонимный! Детский сад!» — бросает он компании, разворачивается и уходит, надевая свою красную бейсболку болельщика «Спартака» (все как в жизни, повторяю).

Именно после расстройства из-за отвратительного судейства футбольного матча «Спартак» — «Сочи» 9 августа Ефремов перенес инсульт, что диагностировал врач еще в понедельник, 10 августа, когда сын артиста, придя к отцу домой, обнаружил того лежащим на полу и вызвал скорую помощь. Медиков пришлось вызывать повторно, но от госпитализации, напомню, артист отказался. А вот 11 августа ему пришлось вызывать медбригаду уже в зал Пресненского суда Москвы, где проходило очередное заседание. Ефремова в полуобморочном состоянии госпитализировали.

А ведь он довел себя до судебной скамьи постоянными пьянками и, как выявило следствие, еще и употреблением наркотиков.

«Да трезвый я!» — уверяет герой Ефремова гаишника в конце фильма, а потом пытается бежать от инспекторов ДПС, создавая аварийные ситуации, пересекая сплошные линии с выездом на встречку (как в жизни) и вылетая в конце концов в обрушившийся пролет ремонтируемого моста. На этом кадр с автомобилем персонажа Ефремова обрывается…

Напомню, артист обвиняется в смертельном ДТП, которое он совершил вечером 8 июня в центре Москвы, когда, одурманенный алкоголем и наркотиками, вылетел на своем крутом джипе на встречные полосы движения и врезался в автофургон «Лада». В результате аварии был смертельно ранен и скончался после доставки в больницу ровесник Ефремова — простой работяга из Рязанской области Сергей Захаров.

Артисту грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, если, конечно, он доживет до приговора. Впрочем, недавним отказом от признания собственной вины в автоаварии и посетившим его в суде «беспамятством» Ефремов сам публично покончил с собой. Как минимум духовно.