Охотник за сокровищами нашел клад Бронзового века в Шотландии

Эдинбург, 12 августа. Археолог-любитель Маруиш Степьен нашел артефакты времен Бронзового века, в том числе полную конскую амуницию и меч.

Охотник за сокровищами занимался поисками с помощью металлоискателя вместе с друзьями. Он наткнулся на предметы на глубине около 0,5 метра и сообщил о находке в организацию Treasure Trove на базе Национального музея Шотландии.

Discovery of Bronze Age horse harness and sword in Scotland????????????????????????????is of "national significance" The detectorist alerted archaeologists who found a sword still in its scabbard, decorated straps, buckles, rings, “rattle pendant” & chariot wheel axle caps. https://t.co/rAw6P5BF5k pic.twitter.com/mvYvwC7cDV