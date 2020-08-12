Охотник за сокровищами нашел клад Бронзового века в Шотландии

Эдинбург, 12 августа. Археолог-любитель Маруиш Степьен нашел артефакты времен Бронзового века, в том числе полную конскую амуницию и меч.

«Я с самого начала чувствовал, что это должно быть что-то особенное. Я понимал, что прямо сейчас открыл для себя большую часть истории Шотландии. Я был на седьмом небе от счастья», — признался Степьен в комментарии Guardian.

Охотник за сокровищами занимался поисками с помощью металлоискателя вместе с друзьями. Он наткнулся на предметы на глубине около 0,5 метра и сообщил о находке в организацию Treasure Trove на базе Национального музея Шотландии.

Discovery of Bronze Age horse harness and sword in Scotland????????????????????????????is of "national significance" The detectorist alerted archaeologists who found a sword still in its scabbard, decorated straps, buckles, rings, “rattle pendant” & chariot wheel axle caps. https://t.co/rAw6P5BF5k pic.twitter.com/mvYvwC7cDV — European Association of Archaeologists (@archaeologyEAA) August 10, 2020

Профессиональные археологи приехали на указанное место и почти месяц исследовали его. Степьен и его друзья разбили рядом лагерь и наблюдали за раскопками. Найденный клад состоял из меча в ножнах, колпаков с колес древних карет и декоративной «подвески-погремушки», которая прикреплялась к конской сбруе.

Ранее археологи из Испании обнаружили некрополь времен поздней Античности и раннего Средневековья в провинции Риоха. На месте велись дорожные работы, недалеко от автомагистрали А12. Сейчас там работают археологи. По их словам, находка поможет лучше изучить древнюю эпоху.