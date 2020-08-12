В Белоруссии запретили торговлю пиротехникой

Минск, 12 августа. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии ввело запрет на оптовую и розничную продажу пиротехники. Соответствующее постановление вступило в силу 12 августа.

Как сообщает агентство БелТА, во вторник Совет министров Белоруссии принял постановление «Об обороте пиротехнических изделий». В связи с этим белорусское министерство антимонопольного регулирования потребовало, чтобы все субъекты торговли срочно приняли меры по недопущению оптовой и розничной продажи пиротехнических изделий на территории Белоруссии.

Отметим, что пиротехническую продукцию используют участники несанкционированных протестных акций, начавшихся в Белоруссии после президентских выборов. Ранее белорусский гостелеканал ОНТ сообщил о задержании в Минске координаторов массовых беспорядков.