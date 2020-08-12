Военный эксперт объяснил, чем обернется разрыв ядерного соглашения РФ и США

Если договор СНВ-3 не будет подписан между Россией и США, то начнется ядерная гонка вооружений. У Вашингтона может возникнуть соблазн применить тактическое ядерное оружие в случае конфликта с Китаем. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что самой крупной международной проблемой является ситуация вокруг переговоров по ядерному разоружению с Россией. При этом глава государства подчеркнул, что Россия намерена заключить с США новое соглашение.

«Не думаю, что они будут ждать, и это замечательно. Это самая большая проблема в мире сегодня», — сказал Трамп.

В беседе с ФАН военный историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов с сожалением отметил, что вероятность заключения договора СНВ-3 «очень невелика». К тому же сам Трамп разорвал многие соглашения с Россией, в том числе ДРСМД, напоминает собеседник ФАН.

«Это стратегическая линия Вашингтона, и она направлена на то, чтобы разрушить все договоренности, которые были между Советским Союзом и США в свое время. Однако были заявления, что есть некоторые успехи в переговорах США и России. Но линия, которую выбрал Вашингтон, о том, что в договоренностях должен участвовать Китай, является абсурдной. Пекин сказал, что когда у него будет такое же количество боеприпасов, как у США, то они присоединятся к подобного рода переговорам. Сейчас же китайская сторона дипломатично дала понять, что в этом соглашении участия не примет, — объясняет Кнутов. – Единственное, можно сделать ставку на пролонгацию этого соглашения. Если бы его удалось подписать еще на один срок, то за это время возможно было бы разработать новый договор».

Заявления Трампа о желании заключить СНВ-3 с РФ в настоящее время являются лишь предвыборной риторикой, говорит собеседник ФАН. На президентских выборах, которые состоятся в ноябре, может победить кандидат как от республиканцев, так и от демократов.

«Если выборы выигрывают демократы, то все договоренности, которые есть между администрацией Трампа и Россией, теряют смысл. Все нужно начинать заново. Ситуация очень опасная, и это признали американский политологи. Они обращаются к Вашингтону, чтобы тот смог сохранить договор СНВ-3. В силу этой предвыборной кампании и риторики шансов на его пролонгацию очень мало», — сказал он.

При этом осложняет ситуацию тот факт, что США взяли курс на создание боеприпасов малой мощности — 5 килотонн и менее, поясняет Кнутов.

«Взрыв мощностью около 2 килотонн произошел в Бейруте. Но там все обошлось без радиации и без сильной ударной волны. Можно представить, что будет в случае взрыва более мощной бомбы. Сейчас американцы делают ставку на бомбы B61-12. Речь идет о боеголовках с высочайшей точностью поражения объекта. Возникает соблазн применить это оружие. Они думают, что, вроде, много людей не пострадает. У США появляется синдром Хиросимы и Нагасаки. Более того, американцев за это никто не осудил, и летчики даже гордились своей бомбардировкой, в результате которой они истребили десятки тысяч людей. Они вошли в американскую историю героями», — заметил военный эксперт.

Подводя итог, Кнутов считает, что если США и Россия договор не пролонгируют, то это может привести даже к случайному применению ядерного оружия американской стороной.

«Если договор не будет подписан, то начнется гонка ядерных вооружений, и угроза развязывания мировой войны. К тому же напряженные отношения между США и Китаем могут привести к возникновению какого-либо конфликта, где будет использоваться тактическое ядерное оружие. Развитие событий может быть абсолютно непредсказуемым», — добавил он.

Напомним, РФ и США подписали договор СНВ-3 в 2010 году. Он предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны. На сегодня это единственное действующее соглашение об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном. Действует договор до февраля 2021 года.

Ранее США сократили число развернутых носителей стратегического ядерного оружия на 10 морских ракет и 3 бомбардировщика. Вашингтон принял подобные меры не в качестве жеста доброй воли, а из-за договора СНВ-3, вступившего в силу в 2011 году.