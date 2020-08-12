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Военный эксперт объяснил, чем обернется разрыв ядерного соглашения РФ и США

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Военный эксперт объяснил, чем обернется разрыв ядерного соглашения РФ и США

Если договор СНВ-3 не будет подписан между Россией и США, то начнется ядерная гонка вооружений. У Вашингтона может возникнуть соблазн применить тактическое ядерное оружие в случае конфликта с Китаем. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что самой крупной международной проблемой является ситуация вокруг переговоров по ядерному разоружению с Россией. При этом глава государства подчеркнул, что Россия намерена заключить с США новое соглашение.

«Не думаю, что они будут ждать, и это замечательно. Это самая большая проблема в мире сегодня», — сказал Трамп.

В беседе с ФАН военный историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов с сожалением отметил, что вероятность заключения договора СНВ-3 «очень невелика». К тому же сам Трамп разорвал многие соглашения с Россией, в том числе ДРСМД, напоминает собеседник ФАН.

«Это стратегическая линия Вашингтона, и она направлена на то, чтобы разрушить все договоренности, которые были между Советским Союзом и США в свое время. Однако были заявления, что есть некоторые успехи в переговорах США и России. Но линия, которую выбрал Вашингтон, о том, что в договоренностях должен участвовать Китай, является абсурдной. Пекин сказал, что когда у него будет такое же количество боеприпасов, как у США, то они присоединятся к подобного рода переговорам. Сейчас же китайская сторона дипломатично дала понять, что в этом соглашении участия не примет, — объясняет Кнутов. – Единственное, можно сделать ставку на пролонгацию этого соглашения. Если бы его удалось подписать еще на один срок, то за это время возможно было бы разработать новый договор».

Военный эксперт объяснил, чем обернется разрыв ядерного соглашения РФ и США

Заявления Трампа о желании заключить СНВ-3 с РФ в настоящее время являются лишь предвыборной риторикой, говорит собеседник ФАН. На президентских выборах, которые состоятся в ноябре, может победить кандидат как от республиканцев, так и от демократов.

«Если выборы выигрывают демократы, то все договоренности, которые есть между администрацией Трампа и Россией, теряют смысл. Все нужно начинать заново. Ситуация очень опасная, и это признали американский политологи. Они обращаются к Вашингтону, чтобы тот смог сохранить договор СНВ-3. В силу этой предвыборной кампании и риторики шансов на его пролонгацию очень мало», — сказал он.  

При этом осложняет ситуацию тот факт, что США взяли курс на создание боеприпасов малой мощности — 5 килотонн и менее, поясняет Кнутов.

«Взрыв мощностью около 2 килотонн произошел в Бейруте. Но там все обошлось без радиации и без сильной ударной волны. Можно представить, что будет в случае взрыва более мощной бомбы. Сейчас американцы делают ставку на бомбы B61-12. Речь идет о боеголовках с высочайшей точностью поражения объекта. Возникает соблазн применить это оружие. Они думают, что, вроде, много людей не пострадает. У США появляется синдром Хиросимы и Нагасаки. Более того, американцев за это никто не осудил, и летчики даже гордились своей бомбардировкой, в результате которой они истребили десятки тысяч людей. Они вошли в американскую историю героями», — заметил военный эксперт.

Военный эксперт объяснил, чем обернется разрыв ядерного соглашения РФ и США

Подводя итог, Кнутов считает, что если США и Россия договор не пролонгируют, то это может привести даже к случайному применению ядерного оружия американской стороной.

«Если договор не будет подписан, то начнется гонка ядерных вооружений, и угроза развязывания мировой войны. К тому же напряженные отношения между США и Китаем могут привести к возникновению какого-либо конфликта, где будет использоваться тактическое ядерное оружие. Развитие событий может быть абсолютно непредсказуемым», — добавил он.

Напомним, РФ и США подписали договор СНВ-3 в 2010 году. Он предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны. На сегодня это единственное действующее соглашение об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном. Действует договор до февраля 2021 года.

Ранее США сократили число развернутых носителей стратегического ядерного оружия на 10 морских ракет и 3 бомбардировщика. Вашингтон принял подобные меры не в качестве жеста доброй воли, а из-за договора СНВ-3, вступившего в силу в 2011 году.

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