Трамп заявил, что Россия «очень хочет» заключить «ядерный пакт» с США

Вашингтон, 12 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «очень хочет» достичь договоренностей с Вашингтоном по ядерному вооружению.

«Мы сейчас работаем с Россией над пактом по ядерному оружию, и они хотят этого, очень хотят. Я не думаю, что они будут ждать», — сказал американский лидер в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

По мнению Трампа, ситуация с переговорами США и России по поводу ядерного разоружения сегодня является самой большой проблемой в мире. Президент США отметил, что Вашингтон уже работает с Москвой по данному вопросу. Ранее Трамп подчеркивал, что США будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с Россией.

Отметим, что с 16 по 18 августа в Вене должны состояться очередные межведомственные консультации России и США по стратегической стабильности. В переговорах примут участие замглавы МИД Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. В ходе этих встреч обсуждается преимущественно дальнейшая судьба договора СНВ-3, срок действия которого истекает в начале 2021 года.

Первый раунд консультаций Рябкова и Биллингсли состоялся в Вене в конце июня. Кроме того, с 27 по 30 июля в столице Австрии прошли консультации в формате рабочих групп по доктринальным вопросам, космической тематике и транспарентности.