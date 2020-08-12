Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Комсомольске-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре, 12 августа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на Комсомольском-на-Амуре авиастроительном заводе (КнААЗ). Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Шойгу проверил работу КнААЗ, производящего истребители Су-35С и Су-57», — отмечается в сообщении.

Министр посетил механообрабатывающую часть предприятия, в том числе цех обработки алюминиевых сплавов, являющийся одним из самых современных в РФ. Шойгу проверил, насколько эта часть завода готова к выполнению масштабного гособоронзаказа. Кроме того, глава Минобороны оценил агрегатно-сборочное производство, где уже несколько лет успешно функционирует поточная линия по строительству Су-35С.

Гендиректор КнААЗ Илья Тарасенко доложил, что по действующему контракту предприятие должно построить 76 истребителей Су-57 к 2028 году. В этом году завод передаст четыре самолета Су-35С группе «Русские витязи». Кроме того, еще шесть таких же истребителей получат до конца года ВКС России.

Ранее Шойгу рассказал о результатах внезапной проверки российских войск. По словам главы Минобороны, подразделения ВС России продемонстрировали высокую боеспособность в условиях пандемии коронавируса.