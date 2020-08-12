Аналитики оценили падение прибыли российского бизнеса

Москва, 12 августа. Совокупная прибыль российского бизнеса в годовом исчислении сократилась на 67% в марте мае текущего года, что стало худшим показателем для весны за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. Об этом сообщили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным экспертов, пандемия коронавируса нанесла катастрофический ущерб бизнесу в России. До этого худшим считался показатель 2017 года, когда весеннее падение прибыли составило 28%.

В сумме российский бизнес смог заработать за три весенних месяца этого года 1,4 триллиона рублей, пишет РБК. Уточняется, что размер убытка более трети компаний составил 1,65 триллиона, остальные организации смогли заработать 3,05 триллиона рублей.

Особенно провальным для российских предпринимателей в целом оказался март — общий убыток в этом месяце составил 277 миллиардов рублей. В прошлый раз подобная ситуация наблюдалась в январе 2015 года, тогда убытки были обусловлены падением цен на нефть и снижением курса рубля.

При этом аналитики отметили, что в большинстве регионов РФ бизнес все же смог получить прибыль весной. Однако в 16 субъектах зафиксирован чистый убыток. Лидерами по объему потерь стали Москва, Ямало-Ненецкий АО и Коми.

Ранее президент Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов заявил, что происходящее сейчас с бизнесом — это не кризис, а новая реальность, к которой необходимо приспособиться.