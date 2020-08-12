В ГД предложили увеличить отпуск многодетным родителям

Москва, 12 августа. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск родителям трех и более детей с 28 до 35 дней. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы Минтруда России Антона Котякова.

В послании Сухарев отметил, что занятые воспитанием трех и более детей многодетные родители несут колоссальную нагрузку. Но согласно трудовому законодательству, они могут рассчитывать лишь на 28 дней оплачиваемого отпуска, если не входят в определенную категорию специалистов.

«В этой связи, прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, в части предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 35 дней», — цитирует текст обращения RT.

Эти дополнительные дни многодетные родители смогут посвятить отдыху или занятиям с детьми, считает депутат.

Ранее в Общественной палате РФ предложили увеличить размер скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. По словам председателя Национального родительского комитета, члена ОП Ирины Волынец, соответствующее обращение уже направлено в правительство. Она полагает, что нововведение станет своевременной и нужной мерой поддержки семей с детьми, особенно на фоне эпидемии.

Минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей предложили увеличить до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%. Также член ОП попросила рассмотреть возможность не взимать плату за ЖКХ с семей с детьми, в которых родители лишились работы из-за пандемии, до момента трудоустройства.