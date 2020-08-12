Белорусский канал сообщил о задержании «координатора» беспорядков в Минске

Минск, 12 августа. Белорусский гостелеканал ОНТ сообщил о задержании в Минске координаторов массовых беспорядков.

По данным телеканала, один из задержанных управлял тремя подчиненными, которые «руководили сотнями».

«Один из задержанных снимал номер на 17 этаже гостиницы «Беларусь». Оттуда минчанин и координировал акции. Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями», — сообщил государственный телеканала в Telegram.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты выборов президента Белоруссии. После завершения голосования в столице Белоруссии начались массовые акции протеста.

К настоящему времени ОМОН, внутренние войска и милиция покинули места массовых выступлений в Минске, часть активистов задержаны. Ситуация в столице Белоруссии в целом вернулась под контроль властей.