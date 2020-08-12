Части внутренних войск и ОМОНа покинули улицы Минска

Минск, 12 августа. После серии акций протеста в спальных районах столицы Белоруссии накануне вечером и в начале ночи ОМОН, внутренние войска и милиция покинули места массовых выступлений, часть активистов задержаны.

В настоящее время ситуация в Минске в целом вернулась под контроль властей.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты выборов президента Белоруссии. После завершения голосования в столице Белоруссии начались массовые акции протеста.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью сотрудники белорусской ГАИ ногами избивали водителей в одном из спальных районов Минска.