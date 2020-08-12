Врач предостерег от употребления алкоголя в день вакцинации от коронавируса

Минск, 12 августа. Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн предупредил, что в день вакцинации от коронавирусной инфекции не следует употреблять алкоголь, так как это может сделать иммунитет и действие вакцины слабее.

«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса), не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», — рассказал РИА Новости Брюн.

Во вторник, 11 августа, Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции. По данным ведомства, препарат поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привившиеся в конце марта российской вакциной от коронавируса ученые Центра обладают устойчивым иммунитетом даже спустя пять месяцев.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 20 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 735 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 897 тысяч случаев, 15 тысяч человек скончались. Более 700 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.