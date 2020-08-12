Силовики избили журналиста и водителя «КП-Беларусь» в Минске

Минск, 12 августа. Сотрудники ОМОН избили журналиста и водителя издания «КП-Беларусь» Геннадия Можейко и Антона Кулеша.

Представители СМИ пострадали в районе Серебрянка в Минске, когда местные правоохранители проверяли припаркованные машины, разыскивая сбежавших протестующих. Прятавшихся в автомобилях людей силовики выволакивали на улицу.

«Подошли к нам около десяти сотрудников, окружили машину и приказали выйти. Мы представились, сказали, что пресса. Я достал удостоверение журналиста «КП», передал сотруднику, в ответ услышал маты, пошли удары дубинкой по руке и ноге, ударили рукой по лицу», — цитирует Можейко Kp.ru.

Также удары по ногам дубинкой получил водитель, когда по приказу силовиков открыл багажник. В издании подчеркнули, что журналист был в жилете с надписью «Пресса», но это не остановило силовиков.

Оба работника «КП-Беларусь» после инцидента вернулись в редакцию, их состояние оценивается.

Ранее сообщалось, что сотрудники белорусской ГАИ ногами избивают водителей в спальном микрорайоне Уручье в Минске. На записи видно, как гаишники посреди проспекта вытаскивают водителей, кидают их на асфальт и избивают.