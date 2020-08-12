Названы сферы с наибольшей угрозой увольнения

Москва, 12 августа. Угрозе сокращения сотрудников наиболее подвержены сферы торговли, бытового обслуживания, услуг и транспортная отрасль. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Наибольшая угроза увольнения нависла над работниками сферы торговли, административной и обеспечивающей работы, бытового обслуживания, сферы услуг и транспортной отрасли. Среди сфер с минимальным количеством сокращений специалисты назвали логистику, металлургию, консалтинг, топливную и химическую промышленности.

Доля предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан — около 217 тыс. трудоустроенных россиян. В это число попадают и те, кто теряют работу в связи с ликвидацией должности или сокращением штата, и те, кого ожидает технические сокращения.

Годом ранее под риском увольнения было вчетверо больше людей — 1,6% от числа всех работающих граждан. Однако значительное их число попадало под технические сокращения, сообщает со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ газета «Известия».

В ведомстве отметили, что постепенно рынок труда в России выходит из состояния кризиса. Количество принятых на работу в июле превысило число уволенных россиян впервые с начала пандемии.

Ранее врач-психотерапевт Алексей Магалиф дал советы по борьбе со стрессом на работе. Специалист отметил, что человек так или иначе сталкивается со стрессом практически при любой работе. Это пагубно отражается на работоспособности сотрудника. У некоторых работников стресс становится хроническим состоянием нервной системы.